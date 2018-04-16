СМИ: Бердымухамедов приступил к написанию новой книги

Литературный труд будет посвящен «традициям и обычаям, богатой истории, „райским“ коням и природным особенностям туркменской земли».

Кроме того, посетив Ахалтекинский конный комплекс, глава республики сочинил стихотворение «Скакун», посвященное весне, природе и лошадям ахалтекинской породы. Оно уже опубликовано в прессе.

Отметим, что Бердымухамедов является автором более чем сорока книг. В сентябре 2017 года публике представили сочинение «Спорт — это путь к дружбе, здоровью и красоте», посвященное физической культуре и национальным видам спорта. Другие произведения повествуют об истории и культуре республики, военной отрасли, народных промыслах и проч.

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