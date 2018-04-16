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Департамент здравоохранения города Москвы проведет «День Москвы» в рамках XII Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»
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Департамент здравоохранения города Москвы проведет «День Москвы» в рамках XII Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» 

Управа района Кунцево 1 час назад
Фото: Управа района Кунцево
В рамках мероприятий форума Департамент здравоохранения города Москвы организует для москвичей экскурсии в Центры здоровья и отделения профилактики, а также проведет круглые столы по теме формирования здорового образа жизни.
Также, 31 мая в Международный день борьбы с табакокурением столичный департамент здравоохранения проведет акцию, приуроченную к этому дню.
XII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» пройдет с 30 мая по 1 июня 2018 г. в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Организаторами форума выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения России, при поддержке Правительства Москвы.
Главной темой предстоящего Форума станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья»), утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Основная задача Форума — выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования.
Отметим, что в рамках форума пройдут различные отраслевые и межотраслевые конференции, научно-практические симпозиумы, лекции и мастерклассы. В свою очередь, выставка форума станет презентационной площадкой наиболее успешных программ и проектов, а научная программа — местом обучения и обмена опытом для руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы социальной сферы.
«Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов — это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов и всех, кто выбирает здоровье», — рассказывают в пресс-службе форума.
В этом году выставочные экспозиции форума будут представлены в 10 различных разделах, раскрывающих тему формирования здорового образа жизни в самом широком смысле.
Гости форума смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, на соответствующих экспозициях им расскажут о комфортном жилье, общественных зонах, благоустройстве и инфраструктуре для ЗОЖ. Регионы представят свои программы по созданию условий для ведения здорового образа жизни.
Будут представлены и проекты по развитию физкультуры и спорта по месту жительства, в трудовых коллективах, школах и вузах. Специалисты расскажут о развитии инфраструктуры туризма и культурного досуга.
На экспозициях, посвященных здоровому питанию, расскажут о продовольственном сырье и пищевой продукции, соответствующих его принципам.
Также будут представлены проекты по профилактике, лечению заболеваний и реабилитации пациентов. Здесь же можно будет ознакомиться с продукцией крупнейших фармпроизводителей и выгодными предложениями медицинских страховых компаний.
По традиции на форуме будет представлен специальный раздел «Равные права — равные возможности», рассказывающий о реабилитационной индустрии и формировании доступной среды.
Также на выставке будет представлено различное оборудование, снаряжение, новые технологии, разработки, товары и услуги для ведения здорового образа жизни. А ведущие федеральные и московские клиники проведут акции бесплатного скрининга населения.
Организаторы форума уверены, что обобщени е, продвижение и тиражирование лучшего опыта создаст новый импульс активности в решении вопросов обеспечения здоровья нации.
Вход на все мероприятия форума — свободный.
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