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В зоопарке после зимней спячки проснулись медведи
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В зоопарке после зимней спячки проснулись медведи 

Вести.Ru 1 час назад
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись два гималайских медведя (самец и самка) и одна камчатская бурая медведица.
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что животных можно увидеть на новой территории зоопарка на «Острове зверей». Она попросила посетителей вести себя рядом с животными тихо, чтобы не доставить им стресса после спячки.
Хищники залегли в спячку в начале декабря 2017 года, это достаточно поздно, отметили в зоопарке. За время спячки медведи тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень, и теряют около 20% от массы тела. Сейчас они постепенно начинают возвращаться к своему привычному режиму питания и физической активности. Как сообщает ТАСС, пока их кормят только растительной пищей — фруктами и овощами, но уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм.
Ранее в зоопарке уже проснулись сурки и тушканчики.
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