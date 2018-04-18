Рейды по выявлению нарушений закона при продаже алкоголя проведут в Москве накануне майских праздников

«В преддверии майских праздников и Дня Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя. В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным — есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдены ли ограничения при реализации продукции: спиртные напитки запрещено продавать несовершеннолетним, а также продажа невозможна после 23:00. Проверки затронут те точки, на которые жаловались жители, а также те, где торговали нелегальным спиртным ранее», — говорится в сообщении.