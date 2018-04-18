Ещё
Рейды по выявлению нарушений закона при продаже алкоголя проведут в Москве накануне майских праздников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейды по выявлению нарушений закона при продаже алкоголя проведут в Москве накануне майских праздников 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Управа района Зюзино
«В преддверии майских праздников и Дня Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя. В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным — есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдены ли ограничения при реализации продукции: спиртные напитки запрещено продавать несовершеннолетним, а также продажа невозможна после 23:00. Проверки затронут те точки, на которые жаловались жители, а также те, где торговали нелегальным спиртным ранее», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в вечерних рейдах будут участвовать сотрудники правоохранительных органов и департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Они продлятся до 1 мая. Всего до праздников предполагается проверить два десятка торговых точек. В случае если магазин торгует поддельным алкоголем или спиртным без лицензии, весь товар описывают и конфисковывают.
Агентство «Москва»: последние новости
Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта Роспотребнадзор: Деятельность базовой станции «Билайн» на юго-востоке Москвы приостановлена на 40 суток Почти 2 тыс. заявок на получение парковочных разрешений для многодетных семей подали москвичи 9-15 апреля
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1063
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды72
Засосало насмерть43
Нападение на школу произошло в Башкирии228
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение