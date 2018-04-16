В Севастополе подвели итоги отопительного сезона

По словам чиновника, в этом отопительном сезоне наблюдалось значительное снижение обращений граждан на проблемы с отоплением.

"В четыре раза снизились обращения граждан по вопросам отопления за этот сезон. Та работа, которая ведется по реконструкции и ремонту сетей, подготовке к отопительному сезону, она позволяет говорить о том, что постепенно мы выводим нашу систему на безаварийный режим", — отметил Тарасов.

Директор департамента городского хозяйства отметил, что за весь отопительный сезон произошло порядка 380 технологических нарушений по сетям, которые были устранены силами «Севтеплоэнерго».

"39 аварийных бригад серьезно укомплектованы специализированной техникой для устранения аварийных ситуаций, что позволило оперативно устранять проблемы. Управляющие компании также устраняли аварии в нормативные сроки", — подчеркнул чиновник.