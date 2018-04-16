В Уфе без воды останутся 40 домов, школа и поликлиника

17 апреля в двух районах города сотрудники «Уфаводоканала» проведут плановые работы по замене задвижек. Из-за ремонта без воды останутся жители двух районов города.

— В Орджоникидзовском районе с 10 до 17 часов холодную воду отключат в жилых домах, школе и поликлинике. Без водоснабжения останется и целый поселок Новые Черкассы. В Калининском районе воду перекроют с 10 до 20 часов, — рассказали представители предприятия.

Полный список адресов, в которых отключат водоснабжение, представлен на официальном сайте «Уфаводоканала». Организация приносит извинения за доставленные неудобства и просят горожан запастись водой.