Собянин и Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения

Мосводоканал сейчас обеспечивает водой около 900 тысяч жителей Подмосковья . В будущем ее получат еще около 400 тысяч.

"Большинство источников воды, которыми питается Москва , находятся на территории Московской области. Это мощнейшие водохранилища, созданные для водоснабжения столицы, — сказал Собянин. — Подготовку, очистку и доставку воды до москвичей обеспечивает Мосводоканал".

По словам мэра, власти двух регионов за последние годы реализовали сразу несколько проектов, улучшивших качество питьевой воды. Столичные станции водоподготовки, например, отказались от токсичного жидкого хлора и заменили его гипохлоритом натрия. К тому же были построены новые блоки очистки воды, использующие активированный уголь и сверхтонкие фильтры-мембраны. По таким новым технологиям, подчеркнул Собянин, очищается сегодня две трети московской воды.

По словам Андрея Воробьева, для снабжения жителей Подмосковья чистой водой строятся новые водозаборные узлы. «Порядка 12% воды мы получаем от „Мосводоканала“, — пояснил он. — Соглашение позволит увеличить долю до 16%».