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СКС поддержали традиции и рассказали о новациях
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СКС поддержали традиции и рассказали о новациях 

Волга Ньюс 1 час назад
В Архитектурно-строительной академии СамГТУ состоялась 75-я Международная научно-техническая конференция «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре». Сотрудники «Самарских коммунальных систем» приняли активное участие в работе профильной секции «Основные проблемы водо-, теплоснабжения и энергетики». В своих докладах выступающие рассказали об использовании программных комплексов, создании гидромодели Самары, аналитическом контроле качества воды, комплексном подходе к реконструкции насосных станций подкачки. Преподаватели СамГТУ единодушно отметили возрастающий уровень научных работ, которые выполняются сотрудниками СКС.
Кроме того, на конференции с докладом выступил Владимир Бирюков, главный управляющий директор ООО «СКС». Впервые за много лет, со времен Владислава Плятнера, руководитель предприятия, занимающегося обслуживанием городских систем водоснабжения и водоотведения, рассказал научной общественности о перспективах развития предприятия. Теперь сотрудники вуза могут активнее сотрудничать с предприятием, работать над вопросами, имеющими практическую ценность.
Стоит отметить, что на базе СКС сейчас действует базовая кафедра АСА СамГТУ «Инженерные коммунальные системы». Активный и плодотворный обмен опытом и научными разработками между вузом и предприятием ведется регулярно. Прошедшая научная конференция стала еще одним стимулом для развития сотрудничества предприятия и вуза: ученые увидели, куда двигаются практики и поняли, чем могут быть им полезны.
Дополнительно Владимир Бирюков рассказал, что 2018 год в «Самарских коммунальных системах» объявлен годом рационализации, и научный подход к работе будет крайне важен. Участники конференции решили рассмотреть возможность оформления патентов на самые важные рацпредложения работников СКС, что важно как для предприятия, так и для самих сотрудников-рационализаторов.
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