Второй этап перехода на онлайн ККТ: перспективы намечены

Выпущена подробная инструкция для сотрудников налоговых органов

Намечена конкретная последовательность действий в разъяснении всех нюансов перехода на ККТ для тех налогоплательщиков, которые ранее никогда не пользовались кассовыми аппаратами.

Финансисты напомнили, что с 01.07.2018 применять кассовую технику обязаны следующие категории налогоплательщиков:

ИП на ЕНВД или ПСН, имеющие наемный персонал; организации на ЕНВД: торговые и в сфере общепита; организации и ИП, заключившие трудовые договоры с работниками и работающие в общепите; ИП, имеющие в штате сотрудников и организации, применяющие торговые автоматы.

Разработан специальный план информационно-разъяснительной кампании:

налоговые органы будут составлять конкретные списки налогоплательщиков в соответствии с кодами видов деятельности, которым нужно перейти на ККТ 13.04.2018 территориальные налоговые обязаны отправить специальные памятки по переходу на ККТ каждому налогоплательщику лично, либо по почте; 20.04.2018 напоминания вышлют повторно, но уже по электронной почте; 27.04.2018 инспекторам поручено обзвонить налогоплательщиков.

Налоговики обязаны просто и доступно разъяснять переходящим на ККТ порядок применения новой техники.

В инструкции представлен целый раздел, освещающий возможность уменьшения налогов на сумму приобретенной кассовой техники.

Применить налоговый вычет на эти цели смогут исключительно индивидуальные предприниматели, применяющие:

ЕНВД; ПСН.

Сумма вычета предоставляется в размере 18 000 рублей за каждый кассовый аппарат.

Для этого ИП на ЕНВД должны представить декларацию, а ИП на ПСН — уведомление об уменьшении суммы налога.

Вычет дадут только при условии регистрации ККТ с 01.02.2018 до 01.07.2018.

Обращено особое внимание на целесообразность заблаговременного перехода на ККТ — это исключит возможность непредвиденных технических неполадок.

Налоговым органам поручено организовать работу с компаниями, оказывающими услуги по поставке и сервисному обслуживанию ККТ, исключающую завышение цен.

В приложении № 5 изложены преимущества применения онлайн касс:

не нужно, как раньше раз в год, везти на проверку в налоговую ЭКЛЗ; больше нет необходимости заполнять первичные кассовые документы — вся информация сразу поступает в ИФНС по Интернету.

Разъяснено кому необходимо подключить онлайн-кассу, кому допускается ее иметь без подключения к всемирной паутине, а кому она вовсе не нужна.

Рассказано, как правильно выбрать и установить онлайн кассу.

Освящены санкции за нарушение кассовой работы.

Таблица «Ответственность за нарушения применения кассовой техники»

Нарушения Размер штрафа

Работа без кассы теми, кто обязан ее применять

ИП — от 25 до 50 процентов выручки, но не менее 10 тыс. рублей;

Организации — от 75 до 100 процентов выручки, но не менее 30 тыс. рублей

Продолжение работы без кассы после того, как ИФНС выявила нарушение впервые, и сумма выручки достигла

1 млн рублей

Запрет занимать должность руководителя в течение 1 — 2 лет;

Приостановление деятельности ИП или организации на срок до 90 дней

Отсутствие в чеке нужной информации

Предупреждение или штраф:

ИП — от 1,5 до 3 тыс. рублей;

Организациям — от 5 до 10 тыс. рублей

Невыдача покупателю кассового чека

Предупреждение или штраф:

ИП — от 2 до 3 тыс. рублей;

Организациям — 10 тыс. рублей

В том же приложении приведены часто задаваемые вопросы на тему применения онлайн-касс.

Например, нужно ли пробивать чеки, если клиенты-физлица расплачиваются через интернет.

ПИСЬМО ФНС РФ от 03.04.2018 № ММВ-20-20/33@ «О направлении инструкции»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»