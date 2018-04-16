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Второй этап перехода на онлайн ККТ: перспективы намечены
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Второй этап перехода на онлайн ККТ: перспективы намечены 

Время бухгалтера 1 час назад
Выпущена подробная инструкция для сотрудников налоговых органов.
Намечена конкретная последовательность действий в разъяснении всех нюансов перехода на ККТ для тех налогоплательщиков, которые ранее никогда не пользовались кассовыми аппаратами.
Финансисты напомнили, что с 01.07.2018 применять кассовую технику обязаны следующие категории налогоплательщиков:
ИП на ЕНВД или ПСН, имеющие наемный персонал; организации на ЕНВД: торговые и в сфере общепита; организации и ИП, заключившие трудовые договоры с работниками и работающие в общепите; ИП, имеющие в штате сотрудников и организации, применяющие торговые автоматы.
Разработан специальный план информационно-разъяснительной кампании:
налоговые органы будут составлять конкретные списки налогоплательщиков в соответствии с кодами видов деятельности, которым нужно перейти на ККТ 13.04.2018 территориальные налоговые обязаны отправить специальные памятки по переходу на ККТ каждому налогоплательщику лично, либо по почте; 20.04.2018 напоминания вышлют повторно, но уже по электронной почте; 27.04.2018 инспекторам поручено обзвонить налогоплательщиков.
Налоговики обязаны просто и доступно разъяснять переходящим на ККТ порядок применения новой техники.
В инструкции представлен целый раздел, освещающий возможность уменьшения налогов на сумму приобретенной кассовой техники.
Применить налоговый вычет на эти цели смогут исключительно индивидуальные предприниматели, применяющие:
ЕНВД; ПСН.
Сумма вычета предоставляется в размере 18 000 рублей за каждый кассовый аппарат.
Для этого ИП на ЕНВД должны представить декларацию, а ИП на ПСН — уведомление об уменьшении суммы налога.
Вычет дадут только при условии регистрации ККТ с 01.02.2018 до 01.07.2018.
Обращено особое внимание на целесообразность заблаговременного перехода на ККТ — это исключит возможность непредвиденных технических неполадок.
Налоговым органам поручено организовать работу с компаниями, оказывающими услуги по поставке и сервисному обслуживанию ККТ, исключающую завышение цен.
В приложении № 5 изложены преимущества применения онлайн касс:
не нужно, как раньше раз в год, везти на проверку в налоговую ЭКЛЗ; больше нет необходимости заполнять первичные кассовые документы — вся информация сразу поступает в ИФНС по Интернету.
Разъяснено кому необходимо подключить онлайн-кассу, кому допускается ее иметь без подключения к всемирной паутине, а кому она вовсе не нужна.
Рассказано, как правильно выбрать и установить онлайн кассу.
Освящены санкции за нарушение кассовой работы.
Таблица «Ответственность за нарушения применения кассовой техники»
Нарушения Размер штрафа
Работа без кассы теми, кто обязан ее применять
ИП — от 25 до 50 процентов выручки, но не менее 10 тыс. рублей;
Организации — от 75 до 100 процентов выручки, но не менее 30 тыс. рублей
Продолжение работы без кассы после того, как ИФНС выявила нарушение впервые, и сумма выручки достигла
1 млн рублей
Запрет занимать должность руководителя в течение 1 — 2 лет;
Приостановление деятельности ИП или организации на срок до 90 дней
Отсутствие в чеке нужной информации
Предупреждение или штраф:
ИП — от 1,5 до 3 тыс. рублей;
Организациям — от 5 до 10 тыс. рублей
Невыдача покупателю кассового чека
Предупреждение или штраф:
ИП — от 2 до 3 тыс. рублей;
Организациям — 10 тыс. рублей
В том же приложении приведены часто задаваемые вопросы на тему применения онлайн-касс.
Например, нужно ли пробивать чеки, если клиенты-физлица расплачиваются через интернет.
ПИСЬМО ФНС РФ от 03.04.2018 № ММВ-20-20/33@ «О направлении инструкции»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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