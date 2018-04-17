Организаторы ожидаю на Ялтинском экономическом форуме участников из более чем 60 стран 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. участников из более чем 60 стран ожидают на IV Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил во вторник ТАСС сопредседатель оргкомитета форума и сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
"Мы ожидаем более 3 тыс. участников из более чем 60 стран мира. Точно будет более 60, мы уже видим сейчас по подтверждениям, которые нам приходят", — сказал он.
Назаров добавил, что только в делегацию из Сирии войдут 100 человек, однако пока непонятно, кто ее возглавит. «Завтра сирийская делегация вылетает в Крым, поэтому будем знать завтра. Но в целом сирийская делегация вылетает в таком составе, как и планировалась. Надеемся, что и сам премьер-министр [Сирии Имад Хамис] ее возглавит», — отметил он.
Сопредседатель оргкомитета отметил, что инфраструктура Крыма готова к приему участников форума. «Вся инфраструктура готова, гостиницы ожидают гостей, транспорт в готовности, так что все в порядке. Открылся прекрасный новый аэропорт в Симферополе, который со вчерашнего дня принимает первых пассажиров, поэтому вся подготовка к IV Ялтинскому форуму проведена, все соответствует международным нормам», — уточнил Назаров.
IV Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.