Организаторы ожидаю на Ялтинском экономическом форуме участников из более чем 60 стран

"Мы ожидаем более 3 тыс. участников из более чем 60 стран мира. Точно будет более 60, мы уже видим сейчас по подтверждениям, которые нам приходят", — сказал он.

Назаров добавил, что только в делегацию из Сирии войдут 100 человек, однако пока непонятно, кто ее возглавит. «Завтра сирийская делегация вылетает в Крым , поэтому будем знать завтра. Но в целом сирийская делегация вылетает в таком составе, как и планировалась. Надеемся, что и сам премьер-министр [Сирии Имад Хамис ] ее возглавит», — отметил он.

Сопредседатель оргкомитета отметил, что инфраструктура Крыма готова к приему участников форума. «Вся инфраструктура готова, гостиницы ожидают гостей, транспорт в готовности, так что все в порядке. Открылся прекрасный новый аэропорт в Симферополе, который со вчерашнего дня принимает первых пассажиров, поэтому вся подготовка к IV Ялтинскому форуму проведена, все соответствует международным нормам», — уточнил Назаров.