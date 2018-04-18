На Ялтинский форум приедут гости из 60 стран

— Ожидается большое количество гостей, в том числе зарубежных, — сообщил глава РК Сергей Аксенов . — Представительство будет значительнее, чем на прошлых форумах.

Наиболее многочисленную делегацию сформируют представители Германии Австрии , которые получат статус почетных участников ЯМЭФ-2018. В форуме впервые планировала принять участие делегация политических и деловых кругов Бельгии : участниками форума станут депутаты обеих палат федерального парламента, экономические эксперты и бизнесмены. В отличие от предыдущих форумов на нынешний организаторы пригласили представителей малых стран мира.

— После того, как Ялтинский форум вышел на рубеж 50 стран, МИД России ориентировал нас на то, чтобы привлекать малые страны, — пояснил зам председателя Совмина РК — постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов . — Это связано с тем, что на Генеральной Ассамблее ООН принимаются резолюции антироссийского и антикрымского содержания, потому что малые страны занимают нейтральную позицию. Они воздерживаются, а консолидированную позицию высказывает группа западных государств и их сателлитов. И хотя этих голосов значительно меньше половины — 30-35 процентов, — антироссийские резолюции проходят. Мы хотим показать Крым малым странам, показать им реальную, объективную картину жизни в республике. Рассчитываем, что это будет работать на то, чтобы на Генеральной Ассамблее ООН не поддерживались, а опротестовывались резолюции антикрымской, антироссийской направленности.

По словам сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, ЯМЭФ становится международной площадкой, а не региональной, представляя повышенный интерес не только для россиян, но и для всего мира.

Японии, Чехии, Италии, — В дни форума будет проведено 67 мероприятий, из которых более 40 — деловых, — сообщил он. — Планируется около трех тысяч участников и гостей из 60 стран мира. В частности, Латинской Америки, Китая Франции , Австрии, Германии, Ирландии . Новые страны участники в этом году — Исландия , Бельгия и целый ряд государств Африканского содружества. Самыми многочисленными делегациями станут представители Австрии и Германии.

Особое внимание в ходе IV ЯМЭФ уделят международной повестке. На площадке ЯМЭФ-2018 пройдет первая Ялтинская конференция, на которой планируется обсудить послевоенное экономическое возрождение Сирии . Кроме того, на секции «Ялта — территория дружбы» планируется подписать договор об установлении побратимских отношений между Ялтой и сирийским городом Латакия, основной порт страны на Средиземном море, а также презентовать открытие китайского культурно-информационного центра на базе Ялтинского филиала Крымского федерального университета. Кстати, среди международных участников ЯМЭФ-2018 будут около 40 представителей общественности городов-побратимов Ялты, которая в этом году отмечает 180-летие, сообщил руководитель «Делового и культурного центра РК» Ярослав Иванченко.

Главным в концепции проведения форума станет прогноз социально-экономического развития в мире, России и в ее регионах. В обычную программу добавятся новые экономические секции, такие как «Цифровая экономика» и прочие. Тема площадки форума — «Будущее мира. Будущее России».

На площадке форума Минэкономики Крыма представит проекты индустриальных парков «Феодосия» и «Бахчисарай», агропромышленного парка «Вересаево», а также парков и объектов туриндустрии. В частности, концепция преобразования Коктебеля, проекты строительства пятизвездочного отеля, пройдет презентация ряда успешных инвестпроектов: проекта по возрождению завода и винного бренда «Коктебель» — Завода марочных вин «Коктебель», крымской меховой фабрики «Дуэт», сельскохозяйственного проекта «Крымская ежевика», фабрики мороженого «Славица».

На форуме презентуют два крупных проекта в туристической отрасли: концепцию культурно-туристического и исторического центра «Коктебель-парк», а также новый проект по строительству отеля категории «5 звезд».

В рамках форума корпорация планирует подписать два инвестиционных соглашения и один меморандум о сотрудничестве. Подробную информацию о проектах выставки и других инвестиционных предложениях можно будет узнать на интерактивных столах, сообщили в Минэкономики Республики Крым.

Одно из выездных секционных заседаний ЯМЭФ-2018 пройдет на яхтах и будет посвящено развитию яхтенного спорта и инфраструктурным проектам в этой области. Кроме того, представители деловых кругов Китая заинтересованы в том, чтобы собирать в Крыму оборудование, используемое для обеспечения работы блокчейн-технологий.

— На нас выходят китайские инвесторы, работающие в сфере блокчейн-технологий, в распоряжении которых находятся значительные средства, — сказал Мурадов. — В качестве первого пилотного проекта они на базе нашего технопарка — а у нас индустриальные парки уже запланированы, и вскоре мы должны перейти к их созданию, — хотят подписать соглашение о сборке здесь оборудования для блокчейн-технологий. Это высокотехнологичное электронное оборудование, которое они могли бы собирать, используя условия крымской СЭЗ.

Частью программы форума станет также заседание Международной ассоциации друзей Крыма.

— Инициатива создания ассоциации была выдвинута в ходе III ЯМЭФ менее года назад, — сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров . — Сегодня это действующая организация, филиалы которой функционируют в 30 странах мира.

В программе форума молодежные дни, в ходе которых проведут литературные встречи, открытые лекции, которые можно будет наблюдать в онлайн-режиме с помощью специального мобильного приложения. «При этом к нам добавились еще несколько соорганизаторов, таких как Совет молодых дипломатов, Молодежный парламент и ряд других авторитетных российских молодежных организаций, которые помогут значительно повысить статус наших молодежных встреч», — проинформировал сопредседатель Оргкомитета.