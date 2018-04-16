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Спасатели нашли рыбака, которого унесло в море на резиновой лодке в Приморье
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Спасатели нашли рыбака, которого унесло в море на резиновой лодке в Приморье 

360tv.ru 2 часа назад
В воскресенье, 15 апреля, в Приморском крае сотрудники МЧС спасли рыбака, которого унесло в сторону моря на резиновой лодке. Мужчина ловил рыбу в бухте вблизи поселка Рыбачий, когда на его судне заглох мотор. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ДВРПСО.
После получения сообщения о том, что рыбака уносит в море, четыре спасателя Владивостокского ПСО выехали в сторону Амурского залива.
Проблема была в том, что пострадавший не мог сориентироваться, куда его несет — на каком расстоянии он от берега и в какой бухте находится. По ходу движения мы осматривали побережье, опрашивали людей на берегу, но никто не видел лодку с рыбаком. Очень помогло то, что у пострадавшего работал сотовый телефон и, пусть не постоянно, но периодически можно было выйти с ним на связь
— спасатель международного класса Владивостокского ПСО, старший группы Анатолий Морозов.
В предполагаемом месте нахождения рыбака, в бухте Щитовой, сотрудники МЧС на своей моторной лодке направились к бухте Соболь. Спустя час потерпевшего удалось найти — его лодку унесло от берега на семь километров.
Мужчину эвакуировали и передали родственникам. Помощь врачей ему не понадобилась. Дополнительно сотрудники МЧС провели с пострадавшим беседу о технике безопасности на воде. На вопросы спасателей о том, почему он не бросил якорь, когда мотор заглох, рыбак ответить не смог.
Экстренные службы провели спасательную операцию в Финском заливе. Помощь потребовалась двум мужчинам, которые отправились на рыбалку на резиновой лодке с мотором.
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