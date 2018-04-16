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Могерини считает важным начать переговоры в Женеве по Сирии
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Могерини считает важным начать переговоры в Женеве по Сирии 

ТАСС 1 час назад
ЛЮКСЕМБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. В настоящее время очень важно начать политические переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.
"В этот момент очень важно запустить переговоры под руководством ООН", — сказала она.
По словам Могерини Совет ЕС примет заключительный документ по итогам встречи, в котором подчеркнет общую позицию Евросоюза по ситуации в Сирии. Кроме того, главы МИД намерены провести подготовку к международной донорской конференции для Сирии, которая пройдет в Брюсселе в конце апреля.
Могерини также рассказала, что Евросоюз не собирается вводить новые санкции в отношении Ирана.
"Я не ожидаю сегодня никаких решений о введении каких-либо новых санкций", — сказала она журналистам, напомнив, что в настоящее время в отношении Тегерана уже действуют ограничительные меры, не касающиеся ядерной программы Исламской Республики.
Могерини также подчеркнула, что ЕС ведет переговоры с США относительно реализации иранской ядерной сделки. «Мы работаем с американскими коллегами, чтобы убедиться, что каждый выполняет свои обязательства», — добавила она.
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