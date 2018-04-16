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Воробьев и Собянин подписали соглашение о повышении качества питьевой воды
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Воробьев и Собянин подписали соглашение о повышении качества питьевой воды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московской области чистой питьевой водой. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 16 апреля.
В рамках достигнутых договоренностей «Мосводоканал» будет поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты. «Очень приятно подписывать важное соглашение, мы с Москвой активно взаимодействуем в самых разных направлениях — транспорт, промышленность, торговля, состояние дорог. А сегодня — чистая вода. Порядка 12 процентов воды мы получаем от „Мосводоканала“. Данное соглашение подразумевает, что объем получаемой от „Мосводоканала“ воды вырастет до 16 процентов», — сказал Воробьев.
Собянин в свою очередь отметил, что за последние годы совместными усилиями было реализовано несколько «очень серьезных проектов, улучшающих качество воды». «Во-первых, это отказ от хлорки,
во-вторых, озоносорбция.
Третий проект связан с обеспечением установки приборов учета воды, наведения порядка в сетях, их ремонт и реконструкцию, что в целом обеспечило около 20 процентов экономии Москвы», — отметил градоначальник.
Проект «Чистая вода» предлагает совместные мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории Московского региона, сохранению запасов и источников пресной воды. Данная инициатива является частью партнерства в рамках соглашения между двумя правительствами о стратегическом развитии Подмосковья от 15 февраля 2018 года.
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