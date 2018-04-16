Бизнесменов встревожили новые требования к автоперевозчикам

Российские предприниматели попросили Минтранс разъяснить поправки в закон «О безопасности дорожного движения».

В декабре 2018 года в силу вступят поправки в закон о дорожном движении, которые повысят требования по обеспечению безопасности на дорогах к юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автотранспортом. Такие компании, в частности, будут обязаны ежедневно проводить предрейсовый контроль транспортного средства, медицинский осмотр водителей и обеспечить парковку своего автопарка.

Зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал РБК , что бизнесмены не понимают, нужно ли проходить медицинское освидетельствование и предрейсовый контроль транспорта доставщику пиццы, или менеджеру, или торговому представителю, который развозит образцы новой продукции по сетям.

За разъяснениями к Минтрансу обратились Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, некоммерческое партнёрство «Русбренд», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюз» и Международная ассоциация делового сотрудничества.

Они опасаются, что одно лишь внедрение ежедневных медосмотров увеличит расходы компаний и лишит их сотрудников времени на выполнение непосредственных служебных задач.