Около 60% жителей регионов РФ получают муниципальные и госуслуги в электронной форме

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Не менее 70% жителей России в 2018 году должны получить доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде. Для развития этого направления глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин предложил повсеместно внедрить единую масштабируемую систему электронного документооборота, которая уже успешно применяется в Москве. Насколько регионы готовы к этому, рассказали ТАСС представители краевых и областных властей.

Предложение главы «Опоры России» прозвучало на заседании Государственного совета 5 апреля 2018 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предлагал ввести обязательность электронных документов при подаче любых запросов в органы власти на региональном уровне. По мнению Калинина, в столице уже сформированы готовые цифровые решения, которые можно тиражировать.

По информации региональных властей, уже сейчас доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, достигла планового значения 60%. А средний показатель по России, по данным статистики, составил 64,3%.

Развитие получают не только ставшие уже привычными многофункциональные центры (МФЦ) и порталы госуслуг. Например, в Новороссийске в этом году планируют открыть электронную таможню. В Пскове намерены создать собственную цифровую платформу для электронного документооборота. А в Рязанской области готовят к открытию научно-технологический центр для разработки IT-программ и сервисов.

Цифровая перспектива

Псковской области существует свой центр обработки данных, который используется органами госвласти и предоставляет ряд электронных услуг для населения. «Это то, что сейчас называют „облаком“. В центре обработки данных установлена информационная система, доступ к ним происходит по каналам связи», — сказал начальник регионального управления по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников

По его словам, собственные цифровые платформы регионального уровня используются в сферах образования и здравоохранения, а через сайт губернатора региона, по словам Колесникова, происходит интерактивное общение с гражданами.

Полностью перейти на электронный документооборот к 2020 году рассчитывают в Тамбовской области . «Это всеобъемлющий, глобальный переход, и его план подготовлен, решается вопрос с финансированием, с техническим оснащением и обеспечением», — рассказал ТАСС руководитель регионального управления информационных технологий, связи и документооборота Андрей Стрельцов

Но, по его мнению, не стоит ожидать появления простого «коробочного решения», поскольку для эффективной работы системы нужна информационная программа промышленного уровня. Попытка ее создания с помощью региональных специалистов не удалась. «Не все способны это осилить — решать задачи промышленного масштаба. И то, что завтра найдем на улице мальчиков и девочек, которые нам за три дня напишут документооборот — это сказки», — сказал Стрельцов, отметив, что созданием программной платформы должны заниматься крупные компании, а региональные — ее дальнейшей технической поддержкой.

Единую информационную систему создают и в Рязанской области, что, по словам главы региона Николая Любимова, необходимо, например, для перехода к электронному бюджету. «Это предполагает объединение более четырех тысяч локальных бухгалтерий и бюджетных организаций в единую облачную систему, в которой будет виден каждый рубль», — сказал губернатор.

Уже сейчас по-новому выглядит работа областного правительства — заседания проходят в электронном формате, у каждого участника есть планшеты, что позволило уйти от распечатки документов. Дальнейшее развитие информационных технологий Николай Любимов связывает с открытием в 2018 году инновационного научно-технологического центра в Рязани , он появится на базе бывшего училища связи. «На первом этапе мы оборудуем современный agile-офис на 700 рабочих мест и будем расширять сотрудничество с IT-компаниями», — отметил он, подчеркнув, что региональное правительство будет активно поддерживать рост IT-бизнеса.

Экономия времени и денег

Цифровизация стала одним из элементов повседневной жизни в Удмуртии , которая в 2017 году вошла в тройку регионов-лидеров в РФ по количеству центров регистрации пользователей на порталах госуслуг. Оцифровываются записи ЗАГС, создаются проекты «Электронный дневник», «Электронная школа», «Электронная регистратура» и другие. «Мы понимаем, что любое очное обращение гражданина в органы власти и даже его визит в многофункциональный центр при существовании электронной альтернативы — это лишние затраты времени и ресурсов. Эти затраты мы должны стремиться свести к минимуму», — сказал министр информатизации и связи региона Тимур Меджитов, отметив, что в 2018 году доля пользователей электронными услугами в регионе вырастет с 64 до 70%.

Близка к таким же показателям и Ивановская область , где наиболее популярными являются электронные услуги в сфере здравоохранения, налогов и сборов, МВД ГИБДД . На их долю приходится от 24 до 36% от всех обращений граждан. Повышенный интерес к ним со стороны жителей власти региона связывают с финансовой мотивацией. «Ведь с начала 2017 года при заказе госуслуги и оплате пошлины на сайте можно сэкономить 30%, а также за оперативную оплату административных штрафов скидка 50%», — сообщил ТАСС руководитель департамента развития информационного общества Ивановской области Александр Балакирев.

Многофункциональный подход

На Северном Кавказе, например, в Ставрополье , внедрение электронного документооборота началось еще в 2012 году с рассылки нормативно-правовых актов в муниципалитеты в цифровом виде. Сейчас в электронной базе работают все органы госуправления, силовики. Большая часть запросов от жителей на получение различных документов, справок поступает через единую общероссийскую систему МФЦ. На территории края создано 39 офисов таких центров и более 250 обособленных подразделений, в итоге это обеспечило доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 97,7% жителей.

Ингушетии действует система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет запрашивать сведения в информационных базах федеральных органов власти. «Также в республике есть региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), через которую работают уже региональные и муниципальные органы власти», — рассказал ТАСС начальник республиканского МФЦ Махмуд Кодзоев.

Он добавил, что по соглашению с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства через МФЦ начинающие бизнесмены могут получить информацию о мерах финансовой поддержки в регионе, подготовить полный пакет документов для открытия своего дела и составить бизнес-план, подать заявления в налоговую инспекцию , открыть счет или взять кредит в банке. Такая система позволяет сократить сроки получения необходимых документов, убрать барьеры между заявителем и руководителем той или иной структуры, который может выдать необходимый документ.

Виртуальная таможня

Электронную таможню планируют открыть до конца 2018 года в Новороссийске, где находится один из крупнейших в РФ морской торговый порт. Как сообщил ТАСС руководитель пресс— службы Южного таможенного управления Станислав Хапилин, новация подразумевает максимально автоматизированную систему работы с компаниями, которые экспортируют и импортируют товары.

Инструменты для электронного декларирования в регионе начали внедрять в 2014 году, и создание электронной таможни станет окончательным оформлением работы в режиме «одного окна». «Электронная таможня будет создана на базе действующей Новороссийской таможни, это результат большой подготовительной работе по оптимизации. В перспективе у нас появится технология автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров, то есть оформления декларации и принятие по ней решения без участия должностного лица. Сейчас по регламенту срок выпуска деклараций составляет до четырех часов, будет — 3-5 минут», — сказал Хапилин.

Всего к 2021 году в РФ планируется создать 16 таких таможенных пунктов.

Электронная школа и сетевой город

Якутии самыми популярными региональными сервисами по итогам 2017 года стали «Запись на прием к врачу», «Запись в детский сад», «Запись в школу», зарегистрировано свыше 136 тыс. «электронных дневников» для получения информации об успеваемости детей. Основой инфраструктуры электронного правительства в Якутии является Центр обработки данных, к серверу которого подключено более 230 информационных систем органов государственной власти и различных организаций.

На Ямале региональные информационные системы работают во всех основных сферах деятельности органов власти. Наиболее популярны и эффективны они в сфере образования. Например, через сервисы «Сетевой город» и «Е-Услуги» можно работать с электронным дневником, записать ребенка в первый класс, в детский сад, перевести в другую школу. Ожидается, что в ближайшем будущем они будут предоставляться только в электронном виде, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Для ямальцев также создан портал живемнасевере.рф, где жители голосуют за создание новых объектов городской среды. «Там две платформы — „Решай“ и „Предлагай“. Сегодня на ресурсе зарегистрировано уже более 32 тыс. человек, за время работы площадки от пользователей приняли более 1,7 тыс. идей по 320 обсуждаемым темам. Два ямальских объекта включили в федеральный реестр лучших практик по благоустройству», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Новгородской области на портале «Вечевой колокол» зарегистрировались уже более 18 тыс. пользователей. Жители региона могут оставлять свои сообщения, предлагать инициативы и получать ответы, например, в разделах «Двор», «Общественный транспорт», «Дом», «Благоустройство», «Здравоохранение».

К доктору — по смартфону

Жители Тульской области по смартфону смогут просматривать назначения врача и записываться на диспансеризацию. Это станет возможным, благодаря новой версии сайта doctor71.ru, которую запустят до конца апреля 2018 года. «Теперь все действия, которые были доступны на сайте, можно совершить и со смартфона. В „Личном кабинете“ можно просматривать назначения врача и историю посещения поликлиник, записываться на диспансеризацию, добавлять данные о родственниках, чтобы помочь им записаться на прием к специалистам», — сказал глава регионального министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.

Собственный медицинский сервис электронного документооборота, интегрированный в портал госуслуг, действует и в Приморском крае . «Сервис начал работать в феврале 2018 года. За месяц на прием к докторам через сайт записались около 600 приморцев. Наибольший запрос — к врачам общей практики, педиатрам и терапевтам», — рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Электронные медицинские карты пациентов внедрили во всех поликлиниках Тюменской области в рамках проекта «Медицина72». Благодаря этому жители могут удаленно записаться в любое медицинское учреждение области по направлению. «Мы сейчас развиваем телемедицинскую систему и уже провели первый сеанс, будем тиражировать дальше», — сообщила ТАСС директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

В целом на развитие информатизации в Тюменской области до 2020 года направят более 5 млрд рублей.