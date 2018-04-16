В Кузбассе всех пострадавших от отравления хлором выписали из больниц

Ранее сообщалось, что после посещения бассейна «Олимпиец» в городе Мыски 9 апреля были госпитализированы находившиеся там дети. По данным Роспотребнадзора, 13 человек отравились хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. По данным СК, концентрация хлора в воздухе была токсичной из-за того, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот. На 12 апреля в больницах оставались семь человек.

"Все пострадавшие от отравления в бассейне «Олимпиец» выписаны из лечебных учреждений.

Однако по решению суда дальнейшая эксплуатация бассейна приостановлена на 90 дней из-за системы вентиляции, которая не соответствует современным требованиям", — говорится в сообщении администрации Мысков.

Городские власти отметили, что работа бассейна будет возобновлена после того, как вопрос с вентиляцией будет решен.