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В Кузбассе всех пострадавших от отравления хлором выписали из больниц
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В Кузбассе всех пострадавших от отравления хлором выписали из больниц 

РИА Новости 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Все пострадавшие от отравления хлором в бассейне города Мыски Кемеровской области выписаны из больниц, сообщает в понедельник администрация города.
Ранее сообщалось, что после посещения бассейна «Олимпиец» в городе Мыски 9 апреля были госпитализированы находившиеся там дети. По данным Роспотребнадзора, 13 человек отравились хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. По данным СК, концентрация хлора в воздухе была токсичной из-за того, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот. На 12 апреля в больницах оставались семь человек.
"Все пострадавшие от отравления в бассейне «Олимпиец» выписаны из лечебных учреждений.
Однако по решению суда дальнейшая эксплуатация бассейна приостановлена на 90 дней из-за системы вентиляции, которая не соответствует современным требованиям", — говорится в сообщении администрации Мысков.
Городские власти отметили, что работа бассейна будет возобновлена после того, как вопрос с вентиляцией будет решен.
Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что причиной выделения большой концентрации хлора в помещения бассейна и распространения его по системе вентиляции послужило нарушение технологии водоподготовки по обеззараживанию воды персоналом бассейна «Олимпиец».
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