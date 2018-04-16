Челябинские бизнесмены задали неудобный вопрос Московской железной дороге

Ответчики пытаются выяснить у начальника МЖД Владимира Молдавера , почему политика железнодорожников отличается избирательностью: вагоны челябинцев запрещено двигать с путей общего пользования, в то время подвижной состав из той же партии, купленный другими юридическими лицами, свободно катается по всей стране и даже пересекает государственную границу.

Как сообщил «ФедералПресс» генеральный директор ЗАО НПО «Пионер» Евгений Таюрский, челябинским бизнесменам удалось выяснить судьбу по крайней мере нескольких вагонов из партии, конфискованной у Молдавской железной дороги в 2009 году. 42 единицы подвижного состава, купленные через «Росимущество» челябинцами, по-прежнему стоят на станции «Брянск-Льговский», а другие вагоны замечены на станции Могилев (территория Республики Беларусь ) и на границе с Молдовой

Напомним, «Пионер» пытается добиться от руководства ОАО «РЖД» справедливости с 2010 года. Восемь лет назад челябинские коммерсанты приобрели 42 грузовых полувагона, конфискованных у другого государства за нарушение таможенного законодательства. Сделка признана законной, однако Росжелдор до сих пор отказывает в регистрации вагонов. Без оформления всех бумаг «Пионер» не имеет права даже передвинуть свои вагоны с путей общего пользования на станции «Брянск-Льговский» на частные пути. Руководство Московской железной дороги запрещает приближаться к полувагонам, но в то же время требует плату за их простой. На сегодня запрашиваемая МЖД сумма превысила 12 миллионов, это привело к введению процедуры банкротства в отношении «Пионера».

«На последнем заседании по делу о банкротстве арбитражный суд Челябинской области затребовал у представителей РЖД правовое обоснование запрета на передвижение вагонов, — рассказал Евгений Таюрский. — Кроме того, судья обратил внимание на постановление Подольского горсуда от 5 августа 2009 года: согласно этому документу, в 2009 году российская сторона конфисковала у Молдавии 94 полувагона. Наши уже восемь лет стоят на станции. Куда делись еще 52 штуки, если их нельзя передвигать? Или их приобретатели нашли способ обойти запрет Росжелдора на регистрацию?»

Добавим, Таюрский направил письмо с соответствующим запросом на имя начальника Московской железной дороги Владимира Молдавера. Официально «пионеры» не могут утверждать, что руководство дороги позволило кому-то другому перемещать молдавские «полувагоны преткновения» в обход собственных правил. Однако источники челябинской компании подтверждают: конфискат продолжает кататься по всей стране и даже, как видно из примера с Могилевом, пересекает границу, в то время как челябинцам запрещено даже вывезти свою собственность для разобрки на металлолом.