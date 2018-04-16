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В Ростовской области выберут лучше всего оформленный к ЧМ-2018 объект торговли
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В Ростовской области выберут лучше всего оформленный к ЧМ-2018 объект торговли 

Деловое сообщество 2 часа назад
Департамент потребительского рынка Ростовской области объявил конкурс на лучшее оформление объектов потребительской сферы к Чемпионату мира по футболу-2018. По словам директора департамента Ирины Теларовой, он призвал создать праздничное настроение жителям и гостям.
«Конкурс проводится с целью выявления самых креативных, эксклюзивных обликов предприятий потребительской сферы, а также повышения эстетической выразительности их оформления», — отметила Ирина Теларова. Победителей специальная комиссия выберет в конце мая по трем номинациям: объект торговли, общепита, бытовых услуг. Оцениваться будет индивидуальное оформление витрин и входа, наличие элементов праздничной тематики, наружной рекламы, буклетов и информационных материалов, световых подсветок, благоустройство территории. Победителей ждут дипломы и призы.
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