В Ростовской области выберут лучше всего оформленный к ЧМ-2018 объект торговли

Департамент потребительского рынка Ростовской области объявил конкурс на лучшее оформление объектов потребительской сферы к Чемпионату мира по футболу-2018. По словам директора департамента Ирины Теларовой, он призвал создать праздничное настроение жителям и гостям.

«Конкурс проводится с целью выявления самых креативных, эксклюзивных обликов предприятий потребительской сферы, а также повышения эстетической выразительности их оформления», — отметила Ирина Теларова. Победителей специальная комиссия выберет в конце мая по трем номинациям: объект торговли, общепита, бытовых услуг. Оцениваться будет индивидуальное оформление витрин и входа, наличие элементов праздничной тематики, наружной рекламы, буклетов и информационных материалов, световых подсветок, благоустройство территории. Победителей ждут дипломы и призы.