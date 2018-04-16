Федеральную трассу М-4 «Дон» разгрузят в 2019 году 

Избавление от пробок на пути из Краснодара к побережью связывают с окончанием строительства моста через реку Джубга.
Сегодня глава Туапсинского района Анатолий Русин, глава Туапсинского городского поселения Владимир Зверев, депутат ЗСК Александр Джеус и представители подрядной организации «Автодор» провели совещание, посвященное вопросом строительства и реконструкции нового двухполосного моста, ведущего к трёхуровневой развязке на федеральной автодороге М-4 «Дон». Возведение путепровода через реку Джубга началось в первом квартале 2018 года. С завершением работ на этом объекте с учетом старого двухполосного моста через реку будет проходить четыре полосы движения, что, наконец, позволит справиться с пробками, которые традиционно собираются на этом участке. Строительство планируют полностью завершить к марту 2019 года.