В парке на северо-западе Москвы нашли человеческие кости

Москве следователи проводят проверку по факту обнаружения фрагментов человеческого скелета в колодце в парке Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Отмечается, что человеческие кости были найдены 18 апреля в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.