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В парке на северо-западе Москвы нашли человеческие кости
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В парке на северо-западе Москвы нашли человеческие кости 

Свободная пресса 29 минут назад
Фото: MosDay.ru
В Москве следователи проводят проверку по факту обнаружения фрагментов человеческого скелета в колодце в парке Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
Отмечается, что человеческие кости были найдены 18 апреля в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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