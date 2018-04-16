Человеческие останки обнаружили в лесу на западе Москвы

«В воскресенье, 15 апреля, в лесополосе, расположенной вблизи ул. Вересаева в городе, были обнаружены скелетированные останки человеческого тела. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад», — сказала собеседница агентства.

Сотрудники СК проводят проверку, устанавливаются личность покойного и обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.