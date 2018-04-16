Человеческие останки обнаружили в лесу на западе Москвы 

Следователи проводят проверку после обнаружения человеческих останков на западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«В воскресенье, 15 апреля, в лесополосе, расположенной вблизи ул. Вересаева в городе, были обнаружены скелетированные останки человеческого тела. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники СК проводят проверку, устанавливаются личность покойного и обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.