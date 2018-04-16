В Пакистане беременную певицу застрелили во время выступления после отказа петь стоя (ВИДЕО)

Полиция провинции Синд в Пакистане расследует дерзкое и циничное убийство молодой артистки на сцене, по которой открыл стрельбу один из зрителей. По предварительной версии, слушатели были оскорблены тем, что девушка пыталась выступать сидя, поскольку была беременна и плохо себя чувствовала. Момент расправы попал на видео, которое затем было опубликовано.

Жертвой убийцы стала 24-летняя певица Симона Самун, пишет

Daily Pakistan. Ее пригласили попеть на празднике в деревне Канга, недалеко от города Ларкана. Однако девушка начала выступление на импровизированной сцене в сидячем положении.

Перед этим Самун объявила, что ей тяжело стоять, поэтому организаторы торжества пошли ей навстречу. Однако во время выступления зрители стали выражать возмущение в связи с «неуважительным» поведением певицы. Они неоднократно требовали, чтобы артистка встала.

Трое мужчин подошли к сцене и стали бросать в певицу деньги. Подчинившись общему требованию селян, девушка встала, однако уже через 10 секунд раздались три выстрела, и Самун рухнула на пол. Девушку доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

Судя по опубликованным кадрам, на линии огня фактически оказались и несколько музыкантов, в окружении которых выступала Самун.

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Муж погибшей говорит, что она не хотела вставать не по причине гордыни, а из-за плохого самочувствия и быстрой утомляемости. «Симона отказалась вставать, потому что находилась на шестом месяце (беременности. — Прим. NEWSru.com ). Ей тяжело. Зритель возмутился ее отказом, поэтому застрелил ее», — пояснил супруг потерпевшей.

По данным полиции, стрельбу на сельском празднике устроил Тарик Ахмед Джатой. Супруг Симоны считает, что Джату нужно судить за двойное убийство — женщины и ее неродившегося ребенка.