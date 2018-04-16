Ещё
В Пакистане беременную певицу застрелили во время выступления после отказа петь стоя (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пакистане беременную певицу застрелили во время выступления после отказа петь стоя (ВИДЕО) 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Полиция провинции Синд в Пакистане расследует дерзкое и циничное убийство молодой артистки на сцене, по которой открыл стрельбу один из зрителей. По предварительной версии, слушатели были оскорблены тем, что девушка пыталась выступать сидя, поскольку была беременна и плохо себя чувствовала. Момент расправы попал на видео, которое затем было опубликовано.
Жертвой убийцы стала 24-летняя певица Симона Самун, пишет
Daily Pakistan. Ее пригласили попеть на празднике в деревне Канга, недалеко от города Ларкана. Однако девушка начала выступление на импровизированной сцене в сидячем положении.
Перед этим Самун объявила, что ей тяжело стоять, поэтому организаторы торжества пошли ей навстречу. Однако во время выступления зрители стали выражать возмущение в связи с «неуважительным» поведением певицы. Они неоднократно требовали, чтобы артистка встала.
Трое мужчин подошли к сцене и стали бросать в певицу деньги. Подчинившись общему требованию селян, девушка встала, однако уже через 10 секунд раздались три выстрела, и Самун рухнула на пол. Девушку доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.
Судя по опубликованным кадрам, на линии огня фактически оказались и несколько музыкантов, в окружении которых выступала Самун.
(18+)
Муж погибшей говорит, что она не хотела вставать не по причине гордыни, а из-за плохого самочувствия и быстрой утомляемости. «Симона отказалась вставать, потому что находилась на шестом месяце (беременности. — Прим. NEWSru.com). Ей тяжело. Зритель возмутился ее отказом, поэтому застрелил ее», — пояснил супруг потерпевшей.
По данным полиции, стрельбу на сельском празднике устроил Тарик Ахмед Джатой. Супруг Симоны считает, что Джату нужно судить за двойное убийство — женщины и ее неродившегося ребенка.
Newsru.com: последние новости
Госдума рассмотрит ответные меры на "хамские" санкции США 16 апреля WSJ: Трамп рассматривал возможность нанесения удара по российским объектам в Сирии Врио губернатора Кузбасса Цивилев отправил в отставку коллегию областной администрации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии327
Федеральный канал опозорился с Сирией98
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз114
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда158
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение