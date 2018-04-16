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Жители Екатеринбурга смогут выиграть призы, выйдя на субботник
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Жители Екатеринбурга смогут выиграть призы, выйдя на субботник 

НАША ГАЗЕТА 55 минут назад
Администрация Екатеринбурга объявила фотоконкурс для всех, кто собирается выйти на субботник. Принять участие может любой желающий, для этого необходимо сделать фотографию на тему весенней уборки улиц, офисного помещения или подъезда жилого дома и разместить с хэштегом #прибираемЕкб.
Конкурс будет проходить с 16 по 27 апреля, публиковать свои посты следует в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook или Instagram.
— Авторы трех лучших снимков, набравших наибольшее число лайков, получат ценные призы администрации Екатеринбурга, — сообщают организаторы.
Напомним, что с 1 по 30 апреля в Екатернбурге проходит месячник чистоты. Общегородской субботник пройдет 21 апреля.
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