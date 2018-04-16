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«Восток1520» и «Кузбасская топливная компания» расширили сотрудничество в рамках сервисного обеспечения подвижным составом
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«Восток1520» и «Кузбасская топливная компания» расширили сотрудничество в рамках сервисного обеспечения подвижным составом 

РЖД-Партнер 18 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Технология перевозок поездами повышенного веса на этом направлении играет большую роль, особенно в преддверии масштабных работ по ремонту инфраструктуры. Ранее поезда такого веса направлялись на станции Лужская и Дзержинск.
Всего за два года сервисного обеспечения было перевезено 10,3 млн т угля, что составило 62,4% всех экспортных объемов угольной компании. Отправлен 1 981 тяжеловесный поезд. Из них 1531 поезд направлением на Дальний Восток и 450 поездов на Северо-Запад. Максимальная эффективность вагонов с нагрузкой 25 тс достигается благодаря использованию маршрутизации не только груженого, но и порожнего вагонопотока. Это снижает время нахождения вагона под грузовыми операциями и разгружает железнодорожную инфраструктуру в направлении портов.
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