В ГЖИ прокомментировали отсутствие реакции на рекламу «спайсов» 

Исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Калужской области Олег Малашин прокомментировал материал «Калуги 24» об очередной волне рекламы наркотиков, захлестнувшей Калугу. Напомним, мы пожаловались на происходящее в Государственную жилищную инспекцию Калужской области, указав адреса домов на улицах Поле Свободы и Окружной, превращенных в «доски объявлений». На наше обращение тогда ответили. Но, как следовало из ответа (имеется в распоряжении редакции — прим. «Калуги 24»), надписей, рекламирующих «соль» и «спайс» проверяющие ГЖИ не обнаружили и нарушений норм содержания имущества не выявили. «В случае, если вы считаете, что действиями управляющей организации либо органа местного самоуправления нарушаются ваши права и законные интересы, в соответствии со ст. 3 ГПК РФ вы вправе в порядке, установленном законодательством, обратиться в суд», — было сказано в заключении. «Такого ответа я не знаю. Мы выдали требования всем управляющим организациям Калужской области сразу устранять в считанные часы такие надписи», — сказал Олег Малашин. Губернатор, услышав этот комментарий, распорядился проконтролировать исполнение управляющими компаниями требований законодательства и разобраться, кто подписал ответ, полученный «Калугой 24» из ГЖИ.