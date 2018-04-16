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В ГЖИ прокомментировали отсутствие реакции на рекламу «спайсов»
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В ГЖИ прокомментировали отсутствие реакции на рекламу «спайсов» 

Калуга 24 21 минуту назад
Фото: Калуга 24
Исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Калужской области Олег Малашин прокомментировал материал «Калуги 24» об очередной волне рекламы наркотиков, захлестнувшей Калугу. Напомним, мы пожаловались на происходящее в Государственную жилищную инспекцию Калужской области, указав адреса домов на улицах Поле Свободы и Окружной, превращенных в «доски объявлений». На наше обращение тогда ответили. Но, как следовало из ответа (имеется в распоряжении редакции — прим. «Калуги 24»), надписей, рекламирующих «соль» и «спайс» проверяющие ГЖИ не обнаружили и нарушений норм содержания имущества не выявили. «В случае, если вы считаете, что действиями управляющей организации либо органа местного самоуправления нарушаются ваши права и законные интересы, в соответствии со ст. 3 ГПК РФ вы вправе в порядке, установленном законодательством, обратиться в суд», — было сказано в заключении. «Такого ответа я не знаю. Мы выдали требования всем управляющим организациям Калужской области сразу устранять в считанные часы такие надписи», — сказал Олег Малашин. Губернатор, услышав этот комментарий, распорядился проконтролировать исполнение управляющими компаниями требований законодательства и разобраться, кто подписал ответ, полученный «Калугой 24» из ГЖИ.
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