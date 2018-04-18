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Рубль компенсировал снижение и дорожает на новостях по санкциям
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Рубль компенсировал снижение и дорожает на новостях по санкциям 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Рубль после утреннего снижения к доллару и евро резко вышел в плюс на сообщениях о том, что в ближайшее время США не будут вводить новых санкций против России, свидетельствуют данные торгов.
Посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время она вводить не планирует.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.49 мск среды снижался на 0,21 рубля — до 61,35 рубля, курс евро — на 0,27 рубля до 75,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
С утра в среду доллар повышался до 61,98 рубля, евро — до 76,6 рубля.
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 Ещё 57 источников 
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