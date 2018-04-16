Ещё
Активисты «Красивого Петербурга» начали отслеживать вырубленные деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты «Красивого Петербурга» начали отслеживать вырубленные деревья 

АиФ Санкт-Петербург 39 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Активисты общественного движения «Красивый Петербург» начали кампанию по сбору адресов, где у деревьев были обрезаны кроны, сообщают активисты движения.
Неравнодушных горожан просят указать в описании к снимку дерева адрес, информацию о количестве обрубленных деревьев и название дерева. Также желательно добавлять фото до вмешательства коммунальных служб.
В организации считают, что такие работы необходимо лицензировать.
Сотрудники, осуществляющие «обезглавливание» деревьев, должны иметь документ, который подтверждает квалификацию сотрудников.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербурженка убила супруга и уехала в Краснодар Реставрационные работы в центре Петербурга приостановят на время ЧМ-2018 Путешествие в Великобританию и Ирландию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии242
Центробанк поменял планы56
Россиянин уехал на дачу и пожалел27
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии299
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение