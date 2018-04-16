Активисты «Красивого Петербурга» начали отслеживать вырубленные деревья

Активисты общественного движения «Красивый Петербург» начали кампанию по сбору адресов, где у деревьев были обрезаны кроны, сообщают активисты движения.

Неравнодушных горожан просят указать в описании к снимку дерева адрес, информацию о количестве обрубленных деревьев и название дерева. Также желательно добавлять фото до вмешательства коммунальных служб.

В организации считают, что такие работы необходимо лицензировать.

Сотрудники, осуществляющие «обезглавливание» деревьев, должны иметь документ, который подтверждает квалификацию сотрудников.