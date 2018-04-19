Ещё
Вице-мэр потребовал лично пригласить на парад Победы ветерана, про которого писал E1.RU
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом

Вице-мэр потребовал лично пригласить на парад Победы ветерана, про которого писал E1.RU 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В администрации Екатеринбурга сегодня прошёл расширенный оргкомитет по подготовке ко Дню Победы. В самом начале совещания вице-мэр Михаил Матвеев прочитал лекцию о том, что ни один ветеран не должен быть забыт. Особое внимание чиновник уделил публикации Е1.RU о ветеране Владимире Ивановиче Тимашеве, которого отказались поздравлять с праздником.
Матвеев подробно рассказал присутствующим историю 91-летнего ветерана, который приехал в Екатеринбург из Узбекистана.
— Возможно, кто-то из вас читал эту статью, — сказал Михаил Матвеев. — Если нет, то найдите и почитайте.
Он обратился к представителям Верх-Исетского района и к руководителю дирекции городских праздничных мероприятий Илье Маркову с просьбой поздравить Владимира Тимашева и доставить ему приглашение на парад Победы.
— В Екатеринбурге остался 961 ветеран и инвалид войны, — сказал Матвеев. — Мы должны дойти до каждого. Мы должны знать их поименно. Наша задача — ни один ветеран не должен быть забыт.
Вице-мэр также отметил, что с каждым месяцем число ветеранов сокращается. Так, на 1 января 2018 года был 1331 человек. Тружеников тыла было 12,5 тысячи человек, а стало 11,5 тысячи.
Мы рассказывали, что в этом году на парад Победы все ветераны могут прийти без предварительных приглашений. А для тех, кто хочет поздравить участников войны с 9 Мая, но не знает, как их найти, мы публиковали инструкцию, как это сделать.
e1.ru: последние новости
Воду разогреют до 115 градусов: батареи екатеринбуржцев проверят кипятком Два иска по полмиллиарда: старейший ювелирный завод Урала потребовали признать банкротом В центре Екатеринбурга на следующей неделе пройдут сразу две репетиции парада Победы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня148
Тулеев уедет за границу302
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя123
Япония отказалась от российского алюминия678
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию569
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение