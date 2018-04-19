Вице-мэр потребовал лично пригласить на парад Победы ветерана, про которого писал E1.RU

В администрации Екатеринбурга сегодня прошёл расширенный оргкомитет по подготовке ко Дню Победы. В самом начале совещания вице-мэр Михаил Матвеев прочитал лекцию о том, что ни один ветеран не должен быть забыт. Особое внимание чиновник уделил публикации Е1.RU о ветеране Владимире Ивановиче Тимашеве, которого отказались поздравлять с праздником.

Матвеев подробно рассказал присутствующим историю 91-летнего ветерана, который приехал в Екатеринбург из Узбекистана

— Возможно, кто-то из вас читал эту статью, — сказал Михаил Матвеев. — Если нет, то найдите и почитайте.

Он обратился к представителям Верх-Исетского района и к руководителю дирекции городских праздничных мероприятий Илье Маркову с просьбой поздравить Владимира Тимашева и доставить ему приглашение на парад Победы.

— В Екатеринбурге остался 961 ветеран и инвалид войны, — сказал Матвеев. — Мы должны дойти до каждого. Мы должны знать их поименно. Наша задача — ни один ветеран не должен быть забыт.

Вице-мэр также отметил, что с каждым месяцем число ветеранов сокращается. Так, на 1 января 2018 года был 1331 человек. Тружеников тыла было 12,5 тысячи человек, а стало 11,5 тысячи.

Мы рассказывали, что в этом году на парад Победы все ветераны могут прийти без предварительных приглашений. А для тех, кто хочет поздравить участников войны с 9 Мая, но не знает, как их найти, мы публиковали инструкцию, как это сделать.