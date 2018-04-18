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Мэр предложил поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы именными открытками
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Мэр предложил поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы именными открытками 

Москва меняется 40 минут назад
Фото: Москва меняется
Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и выразить им свою благодарность можно в именных открытах. Это предложил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном
сайте
«Если вы хотите высказать слова благодарности одному из тысяч фронтовиков и тружеников тыла или поздравить с Днем Победы всех без исключения ветеранов, предлагаю сделать это прямо сейчас. Ваши открытки, адресованные всем ветеранам, накануне Дня Победы мы вручим москвичам — фронтовикам и труженикам тыла», — написал глава города.
Там же, на странице опубликованной записи мэра, размещена форма для отправки открытки. Для ее заполнения необходимо ввести фамилию, имя и отчество ветерана, место его службы и боевые награды, а также сам текст поздравления. Также можно написать открытку, адресованную всем ветеранам.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Мэр предложил поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы именными открытками появились сначала на Москва Меняется.
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