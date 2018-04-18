Мэр предложил поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы именными открытками

Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и выразить им свою благодарность можно в именных открытах. Это предложил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном

сайте

«Если вы хотите высказать слова благодарности одному из тысяч фронтовиков и тружеников тыла или поздравить с Днем Победы всех без исключения ветеранов, предлагаю сделать это прямо сейчас. Ваши открытки, адресованные всем ветеранам, накануне Дня Победы мы вручим москвичам — фронтовикам и труженикам тыла», — написал глава города.

Там же, на странице опубликованной записи мэра, размещена форма для отправки открытки. Для ее заполнения необходимо ввести фамилию, имя и отчество ветерана, место его службы и боевые награды, а также сам текст поздравления. Также можно написать открытку, адресованную всем ветеранам.

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