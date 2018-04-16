В Волгограде проходит чемпионат по чтению вслух «Страница 18»

Волгоградские школьники проходят отборочные туры Чемпионата «Страница 18», на котором читают вслух стихи и прозу русской и зарубежной литературы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Межрегиональной Федерации чтения», старшеклассники читают на время тексты, выбранные организаторами тура. Подготовиться заранее к такому мероприятию невозможно, поскольку все отрывки из произведений держатся в секрете.

Отметим, отборочные туры уже прошли в лицеях №5 имени Гагарина и №8 «Олимпия», в Писаревской школе Фроловского района, а также в средних образовательных учреждениях Среднеахтубинского района. На этой неделе предстоят испытания для учащихся лицеев №1,11, гимназий №16, 4, школы №33 и школьников из Жирновского района.

Педагоги и сотрудники школьных библиотек, которые входят в состав жюри, оценивают у ребят технику речи и артистизм чтения.

Отметим, проект «Страница 18», получивший грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, пройдет в 90 городах России и соберет более 60 000 старшеклассников. Он помогает детям приобщиться к чтению и открыть в себе новые таланты.

Волгограде финалистов определят 24 апреля, после чего в мае они отправятся в Тулу на Всероссийский полуфинал. В июле 2018 года в Москве пройдет финал Чемпионата, где выберут победителя, которому достанется главный приз — 300 000 рублей.

В прошлом году звание Чемпиона «Страницы 17» завоевала старшеклассница из Нижнего Новгорода Анна Мелицкова.

Добавим, новости проекта можно отслеживать в его официальных группах в соцсетях «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники».

Финал проекта состоится в областной библиотеке имени Горького 24 апреля в 10.00.