Главгосэкспертиза России одобрила проекты двух этапов строительства ЦКАД

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России ) одобрила проекты этапов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты этапов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проекты, рассмотренные экспертами Главгосэкспертизы России, предусматривают работы по двум этапам строительства новой трассы.

«Один из них — участок пускового комплекса №3 от строящейся автомобильной дороги М11 «Москва-Санкт-Петербург» до автомобильной дороги М7 «Волга». Расчетная скорость на дороге с четырьмя полосами движения составит 140 км/ч. Для восстановления связей, которые будут нарушены при строительстве ЦКАД, проектом предусмотрено строительство 45 путепроводов над существующими дорогами», — указано в сообщении.

Также, как поясняется, будут построены местные проезды с выходом на автомобильные дороги, пересекающие ЦКАД в разных уровнях. Для выезда на ЦКАД запроектировано пять транспортных развязок в разных уровнях, а на пересечениях с водными преградами — 17 мостов.

«Второй проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает подготовку территории строительства участка ЦКАД от транспортной развязки №18 до транспортной развязки №31 на пересечении с автомобильной дорогой М10 «Россия». Данный участок расположен на территории Солнечногорского района Московской области . В рамках реализации проекта планируется организация совмещенного транспортного узла в составе транспортных развязок на пересечении дорог М11 и ММК, а также на пересечении М11 и ЦКАД», — поясняется в сообщении.