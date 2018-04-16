Ещё
Главгосэкспертиза России одобрила проекты двух этапов строительства ЦКАД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главгосэкспертиза России одобрила проекты двух этапов строительства ЦКАД 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России) одобрила проекты этапов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты этапов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проекты, рассмотренные экспертами Главгосэкспертизы России, предусматривают работы по двум этапам строительства новой трассы.
«Один из них — участок пускового комплекса №3 от строящейся автомобильной дороги М11 «Москва-Санкт-Петербург» до автомобильной дороги М7 «Волга». Расчетная скорость на дороге с четырьмя полосами движения составит 140 км/ч. Для восстановления связей, которые будут нарушены при строительстве ЦКАД, проектом предусмотрено строительство 45 путепроводов над существующими дорогами», — указано в сообщении.
Также, как поясняется, будут построены местные проезды с выходом на автомобильные дороги, пересекающие ЦКАД в разных уровнях. Для выезда на ЦКАД запроектировано пять транспортных развязок в разных уровнях, а на пересечениях с водными преградами — 17 мостов.
«Второй проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает подготовку территории строительства участка ЦКАД от транспортной развязки №18 до транспортной развязки №31 на пересечении с автомобильной дорогой М10 «Россия». Данный участок расположен на территории Солнечногорского района Московской области. В рамках реализации проекта планируется организация совмещенного транспортного узла в составе транспортных развязок на пересечении дорог М11 и ММК, а также на пересечении М11 и ЦКАД», — поясняется в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ЦКАД является масштабным проектом развития инфраструктуры Московской области, создание которого обусловлено развитием Москвы как важнейшего транспортного узла. Основное назначение ЦКАД — разгрузка федеральных дорог и МКАД. На большей части пути ЦКАД пройдет в 400-800 м от Московского малого кольца, обходя населенные пункты. Общая протяженность дороги составит 525 км.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор: Запрет на розницу непищевой спиртосодержащей продукции продлен на 180 дней Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в ТиНАО Более 7 тыс. деревьев высадят в рамках акции «Лес Победы» в Рузском округе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии120
«Грязная сторона раскованного поведения»33
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз39
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией252
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
02:55
В Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Погода Новости Москвы
00:23
Фрунзенскую набережную открыли для проезда
Новости Москвы
04:22
Москвичи открыли купальный сезон
Новости Москвы
03:05
Москвичам пообещали теплую погоду
Общество Новости Москвы
00:49
В 15 московских парках запустят фейерверки
Новости Москвы Общество
01:00
Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
Новости Москвы
00:38
Собянин позвал всех в «Космос»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение