Главгосэкспертиза России одобрила откорректированный проект взлетно-посадочной полосы в Шереметьево

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России ) одобрила откорректированный проект строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево . Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Рассмотрев представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВПП-3 в Шереметьево строится в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Площадка для размещения аэродромного комплекса с новой взлетно-посадочной полосой расположена на территории к северо-западу от существующей застройки международного аэропорта.

«После получения предыдущего положительного заключения была выполнена корректировка проектных решений по светосигнальному оборудованию, объектам радиотехнического обеспечения полетов, зданию командно-диспетчерского пункта, объектам метеооборудования, конструкции дорожной одежды патрульной автодороги и подъездов к участкам средства посадки, трассам магистральных газопроводов, стартовой аварийно-спасательной станции «Восток», очистных сооружений поверхностных и хозяйственно-бытовых вод «Запад» и «Восток», переустройству водопровода «дер. Черная Грязь-пос. Лунево» с выносом из зоны строительства и другим», — поясняется в сообщении.

Кроме того, как указано, в рамках текущей корректировки предусматривается строительство стартового диспетчерского пункта.

«В рамках проекта по строительству ВПП-3 в аэропорту Шереметьево также будет реализовано нетипичное для России архитектурное решение — на пересечении существующего Шереметьевского шоссе с рулежной дорожкой будет построен мостовой переход, рассчитанный на движение воздушных судов. Его ширина составит 60 м. Над участком пересечения с шоссе будет сооружен защитный экран шириной 15 м с каждой стороны. Конструкция моста позволит выдержать все типы современных и перспективных воздушных судов и их модификаций», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект строительства в Шереметьево терминала B.