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Главгосэкспертиза России одобрила откорректированный проект взлетно-посадочной полосы в Шереметьево
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Главгосэкспертиза России одобрила откорректированный проект взлетно-посадочной полосы в Шереметьево 

Агентство «Москва» 2 часа назад
ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России) одобрила откорректированный проект строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Рассмотрев представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ВПП-3 в Шереметьево строится в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Площадка для размещения аэродромного комплекса с новой взлетно-посадочной полосой расположена на территории к северо-западу от существующей застройки международного аэропорта.
«После получения предыдущего положительного заключения была выполнена корректировка проектных решений по светосигнальному оборудованию, объектам радиотехнического обеспечения полетов, зданию командно-диспетчерского пункта, объектам метеооборудования, конструкции дорожной одежды патрульной автодороги и подъездов к участкам средства посадки, трассам магистральных газопроводов, стартовой аварийно-спасательной станции «Восток», очистных сооружений поверхностных и хозяйственно-бытовых вод «Запад» и «Восток», переустройству водопровода «дер. Черная Грязь-пос. Лунево» с выносом из зоны строительства и другим», — поясняется в сообщении.
Кроме того, как указано, в рамках текущей корректировки предусматривается строительство стартового диспетчерского пункта.
«В рамках проекта по строительству ВПП-3 в аэропорту Шереметьево также будет реализовано нетипичное для России архитектурное решение — на пересечении существующего Шереметьевского шоссе с рулежной дорожкой будет построен мостовой переход, рассчитанный на движение воздушных судов. Его ширина составит 60 м. Над участком пересечения с шоссе будет сооружен защитный экран шириной 15 м с каждой стороны. Конструкция моста позволит выдержать все типы современных и перспективных воздушных судов и их модификаций», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект строительства в Шереметьево терминала B.
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