В РПЦ не спешат лишать сана священника Грозовского, осужденного за педофилию

Несмотря на то, что суд 13 апреля отказал в удовлетворении жалобы священника

Глеба Грозовского

на приговор по делу о педофилии, в Русской православной церкви не спешат лишать священнослужителя сана до прохождения всех инстанций обжалования.

"Адвокаты намерены обжаловать приговор в кассационном порядке. Поэтому пока никаких решений от епархии не будет", — рассказали

"Интерфакс-Религии"

в Гатчинской епархии 16 апреля.

Ленинградский областной суд отклонил апелляционную жалобу Грозовского, приговоренного к 14 годам колонии строгого режима за педофилию. Согласно законодательству, приговор суда первой инстанции вступает в законную силу сразу после постановления решения по апелляционной жалобе.

Как пояснили агентству в Санкт-Петербургской епархии, по каноническому праву осужденный священник действительно должен быть лишен сана, однако это решение принимает правящий архиерей той епархии, в которой он служил. В данном случае это митрополит Гатчинский и Лужский Митрофан.

Приговор Грозовскому был вынесен 17 января, отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания свободу осужденного ограничили еще на один год. Кроме того, Грозовского обязали выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Расследование уголовного дела тянулось с ноября 2013 года. По версии следствия, в 2011 году Глеб Грозовский в православном детском лагере на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей. То же самое, по данным следователей, произошло в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба «Филадельфия» на территории острова Кос в Греции . По словам пострадавших, священник приставал к девочкам и каждую ночь целовал их в губы, шею, живот и гениталии.