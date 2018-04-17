Поставки американских лекарств без аналогов запрещаться не будут

Напомним, что законопроект, ставший реакцией на новые американские ограничения, был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы . В соответствии с документом правительство получит возможность запрещать или ограничивать поставки в ряде сфер — это касается лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.

Инициативой вводятся также ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях и в авиастроении.

— Цель закона — защитить интересы и безопасность РФ , а также граждан от недружественных действий, которые США демонстрируют с удивительной последовательностью, — заявил глава нижней палаты в эфире телеканала «Россия-24». — Они хотят остановить нас.

Он объяснил причину антироссийских норм так: «Мы стали развиваться, вот откуда это противодействие. Если бы мы не развивались, если бы мы деградировали, если бы мы не становились сильнее, никто не стал бы эти санкции к нам применять».

Нормы, предложенные депутатами, в качестве ответа абсолютно оправданны, уверен парламентарий.

— И для России они свой положительный эффект принесут, — заявил Володин, напомнив о стратегических выгодах импортозамещения в разных сферах. — Наш законопроект предоставляет право президенту, правительству принимать решения в интересах страны и россиян, — добавил он.

Новые меры будут ответом на санкции против России, однако должны будут сработать и на упреждение новых недружественных шагов.

— Мы должны работать на опережение, чтобы Россия была сильной страной, чтобы люди чувствовали себя защищенными, — подчеркнул Володин.

Эффект будет «чувствительным», признал он. Чтобы убедиться в правильности решения, депутаты планируют проконсультироваться с экспертами и бизнесом, напомнил он. Ко второму чтению законопроект в ГД собираются доработать с учетом их мнения и, конечно, точки зрения кабмина. В частности, планируется проанализировать рынки других стран, из которых возможно организовать поставки товаров, которые могли бы заместить американскую продукцию. И не только американскую, но и товары из других стран, которые поддерживают недружественные шаги. Не исключены меры против Великобритании , ряда стран Евросоюза , сказал Володин.

— Другие страны с удовольствием на наш рынок войдут, — заверил он, добавив, что такую готовность депутаты увидели на встречах с иностранным бизнесом. — Свято место не бывает пусто.

У населения, между тем, наибольшее беспокойство вызвала возможность прекращения поставок лекарств. Глава нижней палаты развеял эти опасения. Законопроект, сказал он, не предлагает ограничений на поставку лекарств, которые не имеют аналогов в России. Речь не только о лекарствах, которые производятся в нашей стране, но и о препаратах, которые поставляются (или могут поставляться) из стран-партнеров. Володин уточнил, что всего из США поставляется 1019 наименований лекарств. Количество тех, которые не имеют аналогов, 90.