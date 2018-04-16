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Сибирячка нашла на берегу реки 2 тысячи огромных ртутных градусников
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Сибирячка нашла на берегу реки 2 тысячи огромных ртутных градусников 

ngs.ru 25 минут назад
Фото: ngs.ru
Недалеко от водного канала в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе Новосибирска нашли около 2000 ртутных градусников — часть из них была разбита.
«Женщина мне позвонила и сообщила, что в районе нижнего канала шлюза находится большое количество градусников. До воды было около трёх метров. Какая-то часть была разбита. Но я всё убрал. Вместе с землёй. Это промышленные градусники, длинной сантиметров сорок. В быту они не применяются. Раньше использовались, например, в системе ЖКХ. В этом градуснике ртути, наверное, раз в 100 больше, чем в медицинском», — сообщил корреспонденту начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
Градусники были выброшены прошлой зимой, предположил Юрий Перязев. Но кто это сделал, пока не установлено: на найденных коробках нет никаких опознавательных меток. Начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району попросил всех, кто что–либо знает о владельцах этих градусников, сообщить лично ему, либо в редакцию НГС.
По статье 247 УК РФ за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов грозит до 5 лет лишения свободы, а в случае, если в результате этого наступила смерть человека или массовое заболевание — до 8 лет.
Ртутные градусники в большом количестве в Советском районе находили и раньше. В октябре 2017 года на территории гаражного комплекса на улице Пасечной была обнаружена целая коробка термометров. Опасную находку тогда забрали вызванные сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.
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