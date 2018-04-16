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Под Сызранью ледоходом раздавило гаражи с лодками на берегу Волги
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Под Сызранью ледоходом раздавило гаражи с лодками на берегу Волги 

Волга Ньюс 29 минут назад
Множество искореженных гаражей обнаружили вечером 15 апреля недалеко от пляжа в Октябрьске, а также в районе Костычи, пишет ktv-ray.ru.
"В воскресенье в 18:00 я был на берегу, и все было нормально, а в 20 часов резко лед пошел и смял наши гаражи. Нам с другом пришлось нанимать газелиста, чтобы вытащить из груды искореженного металла лодку, в районе бывшей хлебопекарни", — рассказал источнику 29-летний житель Октябрьска Александр.
По словам местных жителей, причиной резкого выброса льда на берег мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.
"Предъявить бы счет ГЭС за понесенные потери, ведь мы не от хорошей жизни гаражи на Волге ставим, да ни одной лодочной станции в Октябрьске нет. А в городе каждый второй рыбак и как-то нужно прятать лодки от нашего народа, чтоб ничего не утащили", — рассказали взволнованные местные жители.
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