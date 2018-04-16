В бизнес-инкубаторе прошла networking-встреча для резидентов

На минувшей неделе в КП «Корпорация развития Зеленограда» прошла networking-встреча для резидентов бизнес-инкубатора «Зеленоград» и пользователей коворкинг-центра. Цель встречи — познакомить компании и помочь им найти общие интересы.

Формат встречи включает в себя приглашение интересной для участников компании, короткие питч-выступления резидентов бизнес-инкубатора и пользователей коворкинг-центра, неформальное общение с фуршетом.

Гостем мероприятия стал директор по развитию компании «ДатаЛайн» Егор Воробьев. Организация предлагает в аренду собственные дата-центры для молодых и быстрорастущих компаний. Первые полгода для бесплатного использования доступен пул виртуальных ресурсов.

Следующие полгода услуга доступна со скидкой в 30%. В отличие от зарубежных компаний ( Amazon Google ), «ДатаЛайн» предлагает быстрый отклик, он доступен благодаря расположению дата-центров в России и соответствию законодательству, которое требует нахождения личных данных на территории нашей страны.

Также пригласили выступить начальника зеленоградского отдела Центра услуг для бизнеса Ольгу Проскурину . Она рассказала о мерах поддержки, которые оказываются предпринимателям. Среди них: помощь в получении государственных субсидий, получение налоговых льгот, помощь в открытии бизнеса и другое.

Руководитель Центра прототипирования «Зеленоград» Леонид Горский рассказал компаниям об услугах центра. Ее основная задача — помощь малому и среднему бизнесу в создании качественных прототипов высокотехнологичных изделий. Для этого в центре есть 3D-принтеры по алюминию, нержавеющей стали, АБС-пластику и фотополимерам, оборудование для литья в полиуретановые формы. Сразу после выступления с одним из арендаторов бизнес-инкубатора было принято решение о сотрудничестве и создании корпуса для прототипа.

Далее выступил Дмитрий Лукьян со своим проектом. Компания занимается маркетинговым продвижением и привлечением клиентов. Накопленный опыт работы в сфере позволяет ей привлекать клиентов по фиксированной цене. Команда Дмитрия гарантирует результат за фиксированную стоимость. Также коллектив LDM&Co реализовал проект «VR Комнаты». Это виртуальный шоу-рум, который позволяет создавать демонстрационные комнаты, где пользователь может взаимодействовать с материалами мебели.

Симонов Сергей из компании «Киберсклад» рассказал о роботизированной системе комплектации заказов для складов онлайн-магазинов и фулфилмент-операторов. Отечественная разработка снизит затраты на складе и уменьшит занимаемую товарами площадь. Для этого придумано комплексное решение, включающее в себя роботов, станции комплектации, зарядные станции, стеллажи и систему управления (АСУ). Среди партнеров: BELWEST, «Эльдорадо», МТС

Создатель «Хотелит Групп» Алексей Волов рассказал, что компания работает с собственниками отелей и топ-менеджментом сферы. Задача — улучшить качество оказываемых услуг, обучить отельеров новинкам отрасли. Проект Hotel Business Academy проводит обучающие курсы по таким тематикам: «Отдел продаж в отеле под ключ», «Финансы и учет для вашего отеля», «Отдел маркетинга под ключ» и другие. Также компания проводит самый крупный форум отрасли в Восточной Европе: Hotel Business Forum, где в этом году ожидается более 2000 участников.

После официальной части состоялось неформальное общение. Участники смогли обсудить конкретные вопросы по сотрудничеству, которые возникли после выступлений. Они высказались за продолжение встреч в таком формате на регулярной основе.