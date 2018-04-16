Нургалиев 17 апреля обсудит в Петрозаводске строительство аэровокзального комплекса 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев проведет 17 апреля в Петрозаводске совещание, посвященное строительству аэровокзального комплекса в аэропорту Бесовец. «Нургалиев 17 апреля проведет в Петрозаводске совещание по вопросу строительства аэровокзального комплекса», — сообщили в пресс-службе Совбеза.
В этот же день замескретаря СБ РФ проконтролирует строительство регионального центра гимнастики и Петровской школы при Петрозаводском дворце творчества детей и юношества, ход работ по расчистке русла реки Неглинки, проведет совещание по вопросу создания воинского мемориала в Сегежском районе. 18 апреля Нургалиев обсудит с руководством Карелии вопросы реализации в Лоухском районе приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. 19 апреля он проведет совещания по вопросам строительства нового защитного павильона над объектом культурного наследия «Бесовы следки» и реконструкции объекта «Штаб Карельского фронта» в городе Беломорск.
Отмечается, что Нургалиев посещает Карелию по поручению председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.