Суд обязал частную компанию вернуть Севастополю 5 га земли в урочище Ласпи

СЕВАСТОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . Правительство Севастополя добилось в суде возвращения городу земельного участка в районе урочища Ласпи площадью 5 га, которое при Украине было передано в аренду ООО «Агат А».

"На прошлой неделе было принято решение суда по иску департамента по имущественным и земельным отношениям к ООО «Агат А». В соответствие с решением суда от 12 апреля ответчик обязан расторгнуть договор на аренду земельного участка площадью почти 5 га и возвратить этот участок городу", — сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин

Чиновник напомнил, что прокуратура Севастополя в 2015 году уже пыталась вернуть городу этот земельный участок. К делу привлекалось Законодательное собрание и Севприроднадзор. «Тогда решение было не в пользу города и по непонятным причинам не было обжаловано ни одной из сторон, участвующих в этом деле», — подчеркнул Зайнуллин.

Директор департамента уверен, что ответчик оспорит решение суда первой инстанции, но заверил, что работа по возврату земельного участка городу будет продолжена.

"Вы пригласите (участвовать в процессе) прокуратуру и Законодательное собрание. Я надеюсь, что коллеги смогут принять участие не как в 2015 году", — добавил губернатор города Дмитрий Овсянников

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в феврале 2018 года урочище Ласпи в Крыму получило статус новой особо охраняемой природной территории «Государственный природный заказник регионального значения „Ласпи“.

В границы ООПТ не попали оздоровительный детский центр Ласпи и ГУП „Пансионаты Севастополя“. Кроме того, в заказник не вошли территории, где велась крупная застройка — рекреационный комплекс „Бухта Мечты“ и апартаменты компании „Агат А“.