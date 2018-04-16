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В Мысковском городском округе подтопило пять подворий
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В Мысковском городском округе подтопило пять подворий 

АиФ Кузбасс 31 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Мысковском городском округе пять подворий оказались подтоплены из-за затора на Томи.
Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области, на Томи возник затор из-за недостаточного уровня воды. Лед лежит на дне и не дает пройти воде по руслу. В зоне подтопления могут оказаться населенные пункты Бородино, Усть-Мрасский, Нижний Рюм, Балбынь, Акколь, всего 44 дач и частных домов.
Пункт временного размещения организован в школе поселка Бородино, местные жители оповещены. Ситуацию контролирует противопаводковая комиссия.
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