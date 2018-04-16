Нижегородец пропал без вести по дороге в магазин

Как сообщает ПСО «Волонтер», 40-летний Дмитрий Сорокин вышел из дома по улице Энгельса в Балахне и не вернулся обратно.

Дмитрий Сорокин худощавого телосложения, его рост 176 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза карие, на левой руке есть татуировки. В день исчезновения был одет в кожаную куртку, светлую футболку, синие штаны с белыми лампасами и черно-белые кроссовки. С собой взял мобильный телефон и ключи от дома.

Предполагается, что пропавший мужчина может находиться в Нижнем Новгороде.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Дмитрии Сорокине, просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.

Напомним, 21-летняя девушка пропала среди ночи в Лыскове.

Фото: ПСО «Волонтер»