Ещё
Нижегородец пропал без вести по дороге в магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородец пропал без вести по дороге в магазин 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Как сообщает ПСО «Волонтер», 40-летний Дмитрий Сорокин вышел из дома по улице Энгельса в Балахне и не вернулся обратно.
Дмитрий Сорокин худощавого телосложения, его рост 176 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза карие, на левой руке есть татуировки. В день исчезновения был одет в кожаную куртку, светлую футболку, синие штаны с белыми лампасами и черно-белые кроссовки. С собой взял мобильный телефон и ключи от дома.
Предполагается, что пропавший мужчина может находиться в Нижнем Новгороде.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о Дмитрии Сорокине, просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.
Напомним, 21-летняя девушка пропала среди ночи в Лыскове.
Фото: ПСО «Волонтер»
В городе N: последние новости
За благоустройство в Нижнем Новгороде будет отвечать Роман Колосов Стали известны границы транспортного периметра в Нижнем Новгороде в период ЧМ-2018 Арест имущества нижегородских братьев-депутатов Глушковых оспаривают в суде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии335
Федеральный канал опозорился с Сирией93
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз111
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда157
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение