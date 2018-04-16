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Вандалы спилили две скульптуры в сквере поселка Раменского района
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Вандалы спилили две скульптуры в сквере поселка Раменского района 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
В поселке Удельная Раменского района Подмосковья неизвестные спилили две фигуры в сквере, сообщил РИАМО сотрудник администрации городского поселения Удельная.
«В сквере спили две фигуры. Сейчас подается заявление, заводится дело», — сказал сотрудник администрации.
Он отметил, что подробности происшествия выясняются.
Ранее в социальной сети «ВКонтакте» жители поселка Удельная выложили фотографии, на которых видно, как двое молодых людей спилили скульптурные композиции в местном сквере. Пользователи в комментариях к записи осудили действия вандалов, а некоторые даже предположили, кем могут быть эти нарушители.
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