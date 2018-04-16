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Широкомасштабная модернизация оборудования и объектов пройдет в аэропорту Певека
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Широкомасштабная модернизация оборудования и объектов пройдет в аэропорту Певека 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Широкомасштабная модернизация оборудования и капитальный ремонт диспетчерской вышки пройдут в аэропорту города Певека. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник певекского Центра обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Северо-Востока» госкорпорации по организации воздушного движения Владимир Ларионов.
Певек — самый северный город страны. Численность его населения составляет порядка 5 тыс. человек. Аэропорт Певека располагается в нежилом поселке Апапельгино в 18 км от города.
"Самый главный объект модернизации — диспетчерская вышка высотой 28,5 метра, где капремонт не проводился с самого момента запуска в 1985 году. В этом году на объекте предусмотрено остекление и внутренний ремонт помещения. А новое оборудование — пульт диспетчера, установлено там в прошлом году", — отметил Ларионов.
Современный пульт диспетчера — отечественная разработка, изготовлена и установлена сотрудниками фирмы «НИТА» (Санкт-Петербург). Информация о воздушных судах поступает на пульт в оцифрованном виде, что позволяет диспетчеру быстрее сориентироваться в текущей обстановке и принять правильное решение.
В 2019 году в певекском аэропорту планируют установку и настройку современной инструментальной системы посадки. А под уже установленную локальную контрольно-корректирующую станцию идет разработка схем маневрирования в районе аэродрома и захода на посадку. В следующем году планируется установка азимутально-дальномерного радиомаяка, который с более высокой точностью позволит экипажам воздушных судов не только определять свое местоположение относительно маршрута следования, но и осуществлять заход на посадку.
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