Фотовыставка, лекции и дегустация алтайских угощений пройдут в Москве с 29 апреля

В столичном «Аптекарском огороде» с 29 апреля по 2 мая в рамках XVIII Весеннего фестиваля цветов пройдет алтайский фестиваль «АлтайФест», посвященный культуре и природе Алтая , говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ

«В яркой и необычной программе — живые выступления мастеров горлового пения и классическая музыка, доказательства того, что футбол изобрели на Алтае, фотовыставка, лекции, дегустации алтайских угощений в чайной, экомаркет с продукцией ремесленников, мастер-классы по войлоковалянию, горловому пению и игре на алтайских варганах, ложечный тир и многое другое», — говорится в сообщении.

Организаторы подготовили большое количество спортивных, музыкальных, образовательных мероприятий, а также мастер-классов, многие из которых будут интересны детям.

«Природа и культура Алтая завораживают, очаровывают, вызывают огромный интерес. Приглашаем жителей и гостей Москвы с головой окунуться в алтайский мир — чего только стоят выступления мастеров горлового пения!», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

До 3 июня в «Аптекарском огороде» проходит XVIII Весенний фестиваль цветов — яркое, фееричное и красивое событие в весенней Москве. В течение этого времени гости сада смогут увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, включая самые зеленые в мире, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.

Важнейшая часть фестиваля — вечерние концерты на огромном поле под открытым небом и камерные концерты в старинной лаборатории.