Вход кинотеатра «Алмаз» после реконструкции будет выглядеть как нос корабля

После реконструкции вход столичного кинотеатра «Алмаз» станет похожим на нос корабль. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

«После реконструкции главный вход кинотеатра «Алмаз» будет напоминать нос корабля. Объем и форму новому зданию придаст навесной фасад из керамических и алюминиевых панелей, а также красивая вечерняя подсветка», — сказал С. Кузнецов.

Как поясняется, в настоящее время Москомархитектура утвердила дизайн здания кинотеатра «Алмаз» (ул. Шаболовка, д. 56). Завершить реконструкцию строения планируется до конца 2019 г. Там появится современный кинокомплекс, магазины, киоски и кафе. Площадь нового здания составит более 5 тыс. кв. м.

Также новый облик получит кинотеатр «Рассвет» (ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3). Фасад здания станет почти полностью прозрачным. Стеклянные панорамные окна будут выходить на благоустроенную пешеходную зону с ландшафтной подсветкой и лавочками. Со временем планируется обустроить прогулочную зону и на крыше. Внутри откроются кафе, магазины и киоски, а также современный кинокомплекс. Общая площадь нового общественного центра составит более 9 тыс. кв. м. Работы по реконструкции кинотеатра планируется завершить в 2019 г.