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Стало известно, когда отремонтируют дорогу из Верхних Печер к радиорынку
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Стало известно, когда отремонтируют дорогу из Верхних Печер к радиорынку 

nn.ru 49 минут назад
Фото: nn.ru
Дорогу сверху к радиорынку «Герц» нижегородцы считают созданной для аварий. Она вся изрыта ямами.
— Проезд между Ивлиева и Касьянова! Ужас, аварийно опасный участок! Где наши деньги с налогов? — возмутился Lex Kuligjn.
В администрации Нижегородского района на запрос NN.ru ответили, что ремонт будет сделан в ближайшее время.
— В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги к радиорынку «Герц» на площади 1900 кв. м. Работы по укладке асфальтобетонной смеси запланировано выполнить в срок до 18.04.18, — говорится в сообщении.
Судя по описанию технологии, это опять будет ямочный ремонт. Точно такой же делали в прошлом году — на фото видны его результаты после зимовки. А значит, и этот асфальт тоже может смыть первым же сильным дождем.
Прошлой весной ливнем смыло мостик, ведущий к радиорынку «Герц». На его месте возвели новый и отремонтировали участок дороги от него до улицы Ивлиева. Только этот участок после схода снега остался в приличном состоянии.
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