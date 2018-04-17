Стало известно, когда отремонтируют дорогу из Верхних Печер к радиорынку

Дорогу сверху к радиорынку «Герц» нижегородцы считают созданной для аварий. Она вся изрыта ямами.

— Проезд между Ивлиева и Касьянова! Ужас, аварийно опасный участок! Где наши деньги с налогов? — возмутился Lex Kuligjn.

В администрации Нижегородского района на запрос NN.ru ответили, что ремонт будет сделан в ближайшее время.

— В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги к радиорынку «Герц» на площади 1900 кв. м. Работы по укладке асфальтобетонной смеси запланировано выполнить в срок до 18.04.18, — говорится в сообщении.

Судя по описанию технологии, это опять будет ямочный ремонт. Точно такой же делали в прошлом году — на фото видны его результаты после зимовки. А значит, и этот асфальт тоже может смыть первым же сильным дождем.

Прошлой весной ливнем смыло мостик, ведущий к радиорынку «Герц». На его месте возвели новый и отремонтировали участок дороги от него до улицы Ивлиева. Только этот участок после схода снега остался в приличном состоянии.