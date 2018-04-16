«Где наши налоги?» Из Верхних Печер на улицу Ивлиева ведет опасная дорога

— Проезд между Ивлиева и Касьянова! Ужас, аварийно-опасный участок! Где наши деньги с налогов? — возмутился Lex Kuligjn.

Причем те, кто часто пользуется этим проездом, говорят, что только летом там был ремонт. Устоял асфальт только на участке от мостика до улицы Ивлиева. Прошлой весной там смыло мостик, ведущий к радиорынку «Герц». На его месте возвели новый и отремонтировали участок дороги до него.

— Деньги освоены, ребята отчитались, фирма закрылась. Пока все на курортах! — предположил Роман Егоров

— Эти фотки отправьте прям на сайт футбольной ассоциации, которая приезжала смотреть стадион, и опишите проблемы: город не готов. Так будет эффективнее, чем здесь выкладывать. — посоветовал Олег Михайлович.

Комментаторы, правда, сразу нашли большое количество подобных дорог в Нижнем Новгороде. Одна из них, например, располагается около администрации Московского района. Даже для себя сделать не могут, удивляются горожане.

— Ну не зря же мы входим в топ-3 2017 года по выделению денег на дороги. Сколько денег выделили — можно было асфальт в 3 слоя положить. И еще у нас самый высокий налог в России , до сих пор экспериментируют! — пояснил Вячеслав Троя. — А так кто-то домиков себе настроил, тачек купил и детишек за границу обучаться отправил.

NN.ru направил письмо в администрацию Нижнего Новгорода с вопросом, когда приведут в порядок дорогу, которую никто не помнит в хорошем состоянии.