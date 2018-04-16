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В краевом центре юные друзья полиции узнали интересные факты о патрульно-постовой службе Хабаровска
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В краевом центре юные друзья полиции узнали интересные факты о патрульно-постовой службе Хабаровска 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Хабаровску приехали в гости к ученикам полицейского класса школы поселка Березовка. К удивлению ребят стражи правопорядка въехали во двор школы на новом служебном внедорожнике, который поступил в подразделение в декабре 2017 года. С собой полицейские привезли элементы амуниции и специальные средства, с которыми патрульные каждый день выходят на маршруты.
Об особенностях несения службы ребятам рассказала прошлогодний победитель регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений ППС старший лейтенант полиции Алена Збрицкая. На всероссийских состязаниях, которые проходили в Тюмени, заместителю командира мобильного взвода не было равных в номинации «Специальная подготовка». Алена Збрицкая обратила внимание школьников, что патрульные экипажи занимаются охраной порядка в местах массового пребывания и отдыха граждан, пресекают административные правонарушения, задерживают подозреваемых в преступлениях, выезжают на различные бытовые конфликтные ситуации.
Сотрудники батальона продемонстрировали будущим полицейским бронежилеты, шлемы, резиновые палки и другие элементы экипировки патрульных.
Стражи правопорядка рассказали, что нынешний год для них дважды юбилейный: 300 лет Российской полиции и 95 лет со дня образования подразделений патрульно-постовой службы. Во время лекции стражи правопорядка остановились на необычных фактах из истории ППС. Например, неподдельный интерес юных полицейских вызвал рассказ о том, что форма первых советских постовых была белого цвета, а обязательным атрибутом — черно-красный жезл.
В завершение познавательной лекции офицеры батальона пригласили школьников полицейского класса посетить подразделение с ознакомительной экскурсией.
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