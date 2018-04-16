Ясеневцы хорошо потрудились на субботнике

14 апреля прошла «первая волна» субботников в Москве . Жители ЮЗАО района Ясенево в этот день тоже вышли убрать территорию рядом с домом.

Особенно активно шла уборка парковой зоны в парке Карамзина и на улице Инессы Арманд. Здесь территорию убирали не только сотрудники ГБУ «Жилищник», но и сотрудники управы района Ясенево, и местные жители. Официальное начало субботника было назначено на 10 утра, но ясеневцы вышли на уборку парковой зоны на улице Арманд гораздо раньше:

«Я каждый год выхожу на субботник в восемь утра и работаю, пока не устану, — с улыбкой рассказывает жительница дома по улице Инессы Арманд Александра Ивановна, — мои окна выходят прямо на этот парк и приятно, когда территория чистая».

Также в этот день субботник в районе прошел в «Парке 30-летия района Ясенево».