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Ясеневцы хорошо потрудились на субботнике
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Ясеневцы хорошо потрудились на субботнике 

Ясенево 34 минуты назад
Фото: Ясенево
14 апреля прошла «первая волна» субботников в Москве. Жители ЮЗАО района Ясенево в этот день тоже вышли убрать территорию рядом с домом.
Особенно активно шла уборка парковой зоны в парке Карамзина и на улице Инессы Арманд. Здесь территорию убирали не только сотрудники ГБУ «Жилищник», но и сотрудники управы района Ясенево, и местные жители. Официальное начало субботника было назначено на 10 утра, но ясеневцы вышли на уборку парковой зоны на улице Арманд гораздо раньше:
«Я каждый год выхожу на субботник в восемь утра и работаю, пока не устану, — с улыбкой рассказывает жительница дома по улице Инессы Арманд Александра Ивановна, — мои окна выходят прямо на этот парк и приятно, когда территория чистая».
Также в этот день субботник в районе прошел в «Парке 30-летия района Ясенево».
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